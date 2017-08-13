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رياضة
تريزيجيه يواصل توهج المصريين أوروبيا
الأحد 13 أغسطس 2017 12:16 ص
تريزيجيه يواصل توهج المصريين أوروبيا
أخر الأخبار
تريزيجيه يواصل توهج المصريين أوروبيا
علي المصري:
أكمل الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا، أسبوع توهج المصريين في الملاعب الأوروبية، بعدما قاد فريقه للفوز علي مضيفه ألانيا سبور، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الأسبوع الأول للدوري التركي لكرة القدم.
وسجل لاعب الأهلي الأسبق، هدف فريقه الأول في الدقيقة 37، قبل أن يتسبب في ضربة جزاء بعدها بأربع دقائق فقط، ترجمها زميله ماركوس بالهدف الثاني لقاسم باشا.
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