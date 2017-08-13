تريزيجيه يواصل توهج المصريين أوروبيا

علي المصري:



أكمل الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا، أسبوع توهج المصريين في الملاعب الأوروبية، بعدما قاد فريقه للفوز علي مضيفه ألانيا سبور، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الأسبوع الأول للدوري التركي لكرة القدم.