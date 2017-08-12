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طاقة
البترول تنعى كبير محررى الطاقة بجريدة الجمهورية
السبت 12 أغسطس 2017 08:45 م
وزارة البترول 56
أخر الأخبار
وزارة البترول 56
المال- خاص
تنعى وزارة البترول والثروة المعدنية ببالغ الحزن والأسى مصابها في وفاة الأستاذ فاروق عبدالعزيز، مدير التحرير ورئيس قسم شئون البترول والطاقة، والذي يعد من أقدم محرري الطاقة بالصحافة المصرية وجريدة الجمهورية.
كما يتقدم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بصفته وشخصه، بخالص التعازي لأسرة الراحل الكريم وأسرة تحرير الشئون البترولية والطاقة الكرام بالصحف المصرية وأسرة دار التحرير الغرّاء في وفاة الفقيد الكريم الذي كان يتمتع بالحب والتقدير والاحترام من الجميع.
رحم الله الفقيد دمث الخلق وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله- ونحن منهم- الصبر والسلوان.
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