أسباب نشاط شهادة إيداع التجاري الدولي وهيرمس

إلغاء سقف التحويلات للنقد الجنبي لا يؤثر.. وفي انتظار قرار تخفيف القيود

أسماء السيدمن بين 12 شركة مقيدة في البورصة المصرية، تُصدر شهادات الإيداع الدولية في بورصة "لندن"، وفي ظل اتجاه نظيراتها للإصدار، إلا أن التركيز ينصب على شهادتين فقط وهما "التجاري الدولي" والمجموعة المالية "هيرمس".ويخيم الثبات عند حدود سعرية معينة على العدد الأكبر من شهادات إيداع باقي الشركات، كشهادة شركة "حديد عز" عند 2.25 دولار منذ حوالي عام، كما أن نسبة التداول عليها قد تكون مُنعدمة.كما تأتي شهادة شركة "دومتي" للصناعات الغذائية ضمن القائمة عند 2.10 دولار وهو نفس سعرها منذ 10 نوفمبر الماضي، إضافة إلي شهادة "اوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا" عند 0.30 دولار منذ 10 إبريل الماضي.بينما يتأرجح بعضها ما بين التراجع والصعود بنسب طفيفه تارة والثبات تارةً أخرى كشهادة شركة "ايديتا" للصناعات الغذائية وأحيانًا "المصرية للاتصالات" و"السويس للأسمنت".وتعتبر شهادات الإيداع الدولية "GDR’s" أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية بأسواق المال الدولية، مثل بورصات لندن أو لوكسمبورج أو نيويورك. ويتم إصدار الـ"GDR’s"بهدف زيادة رأس المال.وتجدر الإشارة إلي اتجاه عدد من الشركات مؤخرًا لقيد جزء من أسهما خارجيًا، وهي شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير، وبايونيرز القابضة، ومجموعة عامر جروب القابضة، وبورتو القابضة، إضافة إلي شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك.في حين لجأت أخريات لإلغاء برنامجها، وهي شركة "جلوبال تيلكوم القابضة" بشهر يناير الماضي، وشركة "رمكو لإنشاء القرى السياحية" بشهر إبريل الماضي، لعدم تحقيق الجدوى المطلوبة.وأرجع مديرو الأسواق الخارجية لشهادات الإيداع الدولية، رواج شهادة "التجاري الدولي" و"هيرمس" إلي إضافة إلي نشاط السهمين في البورصة المصرية فضلا عن سيولة الشهادتين خارجيا.وأشارو إلى ارتباط الشهادات خارجيًا بصورة طردية مع حركة السهم في البورصة المصرية، وعكسيًا مع الدولار.بدايةً قال شريف نبوي مدير الأسواق الخارجية لشهادات الإيداع الدولية بشركة "نعيم القابضة"، إن التركيز يأتي بصورة كبيرة على شهادة "التجاري الدولي" في المقدمة ومن ثم شهادة "هيرمس".وأضاف، أن التركيز يأتي لعدة أسباب، أولها نشاط الأسهم في البورصة المصرية، وثقة المتعاملين بها، وثاني عامل يتمثل في توافر سيولة من خلال العرض والطلب على الشهادات.وأشار نبوي، إلي أن رواج الشهادات متوقف بوجه عام على كمية الأسهم التى يتم تحويلها إضافة للعرض والطلب، متوقعًا أن تستمر الشهادتين في صعودهما لحين توافر سيولة على نظيراتها.وعن باقي الشهادات، رجح استمرار ضعف التداول عليها خارجيًا لحين نشاط السهم في البورصة المصرية مما يزيد ثقة المتعاملين خارجيًا.وأشار إلي أن الشركات يمكنها تحويل جزء من أسهما المقيدة في البورصة المصرية خارجيًا لزيادة السيولة أو الاتجاه لإلغاء البرنامج لعدم تحقيقه الحدوى المطلوبة.وطالب مديرالأسواق الخارجية لشهادات الإيداع الدولية بشركة "نعيم القابضة"، بإلغاء القيود المفروضة على الشهادات، بحيث يُعيد النشاط على الشهادات وتمكين المستثمر من تحقيق ارباح.وأشار إلي أن الشركات تلجأ لإصدار الـ "GDR'S" لتعزيز تداول الأسهم فى السوق المحلية وتوسيع قاعدة المساهمين عن طريق اجتذاب مستثمرين جدد من خارج السوق المحلية، ومن ثم فإن ذلك يتعين الغاء القيود.وفي سياق متصل قال عمر عبد الغفار، مدير الأسواق الخارجية لشهادات الـ" GDR’s"بشركة أرقام كابيتال،أن نشاط شهادتي ايداع التجاري الدولي وهيرميس دون غيرها ببورصة "لندن" يتعلق بتوافر السيولة.وتابع : أن سهم "التجاري الدولي" يُعد صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية، إضافة إلي أنه يمثل نحو 65% من مؤشر مورجن استنالي للأسواق الناشئة، إضافة إلي انضمام سهم "هيرمس" موخرًا للمؤشر، وهو ما يزيد من ثقة المتعاملين على تلك الأسهم خارجيًا ومحليًا.وأضاف، أن الحركة كانت تنقسم على 3 شهادات دولية فقط من اجمالي الأسهم المقيدة ببورصة "لندن"، وهما "جلوبال تيلكوم القابضة" و"التجاري الدولي" و"هيرمس" وبعد إلغاء الأولى لبرنامجها اقتصر التعامل على نظيراتها.وأشار إلي باقي الأسهم المقيدة ببورصة "لندن" لا تشهد اهتمام من قبل المتعاملين الخارجين، وهو ما يفسر ثباتها عند حدود سعرية معينه منذ فترات كبيرة.ونفي وجود أي تأثر لقرار المركزي بإلغاء سقف التحويلات للنقد الأجنبي للخارج مؤخرًا على حركة شهادات الايداع الدولية، وأصدر البنك المركزي قراره منتصف الشهر الماضي، بإلغاء سقف التحويلات بالنقد الأجنبي للخارج والحد الأقصى للتحويل بواقع 100 ألف دولار، أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحده خلال عام.وكشفت إدارة البورصة عن انها تدرس بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إمكانية إعادة النظر في الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم بعض عمليات بيع وشراء شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة بالبورصات الخارجية والمعروفة بـ "GDR'S".



