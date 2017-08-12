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بورصة وشركات
جلاكسو تحقق مبيعات بـ722.5 مليون جنيه خلال الربع الثاني
السبت 12 أغسطس 2017 05:40 م
شركة جلاكسو
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شركة جلاكسو
أحمد صبرى
حققت شركة جلاكسو سميسكلين الإنجليزية، مبيعات مباشرة بـ 722.5 مليون جنيه بالسوق المحلية، فى الربع الثانى من العام الحالى (منذ بداية أبريل وحتى نهاية يونيو الماضي)، محتلة المركز الثانى على جميع الشركات العاملة بمصر، بفارق 100 مليون جنيه عن منافستها سانوفى الفرنسية والتى حلت فى المركز الثالث.
ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الدوائية، حصلت المال على نسخة منه، كشف أن الشركة حققت نموا منخفضا وصل إلى 8.1 % فقط عن نفس الفترة من العام الماضي رغم أن متوسط النمو لشركات الأدوية فى تلك الفترة بلغت 23.8%.
كما ارتفعت مبيعات الشركة لشهر يونيه إلى 230 مليون جنيه، بنسبة نمو 0.5% وهى نسبة نمو منخفضة مقابل الفترات الماضية، كما انخفضت حصة الشركة السوقية فى تلك الفترة إلى 6.1% من إجمالى السوق.
وجاء عقار أجمنتين المضاد الحيوى الشهير للشركة فى المركز الأول فى المبيعات بين جميع الأدوية المباعة محليا، حيث حقق 201 مليون جنيه من مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى.
جلاكسو سميثكلاين
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