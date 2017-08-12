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اقتصاد وأسواق
أسعار البيض تواصل الاشتعال
السبت 12 أغسطس 2017 05:13 م
أسعار البيض
أخر الأخبار
أسعار البيض 2
"الشعبة" تطالب الزراعة بتوضيح حقيقة تهريب السلعة لليبيا
الصاوي أحمد:
تواصل أسعار البيض ارتفاعاتها المتتالية، مسجلة 38.5 جنيه للكرتونة بالمزرعة، بزيادة جنيها واحدا مقارنة بأمس، وبذلك تصل الكرتونة للمستهلك بسعر 43 جنيها في المتوسط، وفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالثروة الداجنة .
توقع السيد ارتفاع سعر البيضة الواحدة خلال الأيام المقبلة لتتراوح بين 160 إلى 175 قرشا.
من ناحية أخرى تواصل أسعار الدواجن تراجعها، حيث سجلت اليوم 23 جنيها بدلا من 24 جنيها، أمس في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 27 جنيها للكيلو، طبقا لرئيس الشعبة .
طالب رئيس الشعبة، مسئولي وزارة الزراعة بتوضيح حقيقة المعلومات المتداولة حول تهريب البيض إلى ليبيا، ومعرفة ما إذا كان هذا التهريب هو السبب الوحيد في إرتفاع أسعار البيض بشكل مستمر وغير مسبوق.
وشدد علي ضرورة محاسبة المسئولين عن التهريب إن ثبت صحته، وتوضيح ذلك للرأي العام .
وكشف أن من بين أسباب ارتفاع أسعار البيض، هو مرور السوق حاليا بما يعرف بـ "فواصل الدورات "، وهى فترة يقل فيها حجم الإنتاج بسبب قلة القطعان المنتجه بوفرة، موضحا أن السوق يحتاج إلي 6 أشهر حتي تعود لطبيعتها، وفقا لدورة حياة الطائر.
في المقابل أكد مصدر مسئول باتحاد منتجي الدواجن، أن سبب ارتفاع أسعار البيض هو تهريب السلعة لليبيا، نظرا للطلب المتزايد عليها بسعر مجزي .
وتواجه صادرات البيض الرسمية صعوبات تتمثل في اشتراطات خلو المنشأة من مسببات الأمراض، وأيضا إدراجها ضمن سجلات المصدرين، وهو ما يجعل التهريب أسهل وأكثر ربحية .
من جانبه أكد حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن أسعار البيض تخضع لآليات العرض والطلب، ولا يوجد تهريب، داعيا من يملك الدليل على ذلك بإبلاغ الأجهزة الرقابية. وتوقع أن تشهد أسعار السلعة هدوءا خلال الفترة المقبلة، مع إقتراب موسم عيد الأضحي الذى يشهد تناول اللحوم بكثرة مقارنة بالبيض.
اقتصاد وأسواق
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