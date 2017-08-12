النائب العام يأمر بتشكيل لجنة سباعية لمعاينة موقع حادث القطارين

حادث القطارين 2



نجوى عبد العزيز:



قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري، والكلية الفنية العسكرية، وعضوين من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، لمعاينة موقع حادث قطار الإسكندرية، وبيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية، و"السيمافورات".



كما كلف النائب العام اللجنة بمعاينة وفحص القطارين، وبيان أوجه القصور والخلل، وتحديد المسئول عنه، وبيان أوجه القصور، وتحديد المسئول عن الحادث، وجهات الإشراف عن أنظمة التشغيل والصيانة وخطوط السكك الحديدية، والإشارات الضوئية، وأجهزة مراقبة حركة القطارات، وأوجه المخالفات وطبيعتها ودور ومسئولية كل منهم عن الحادث.

