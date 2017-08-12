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اقتصاد وأسواق
الأدوات المنزلية: البنوك لم تمول أي عمليات استيرادية منذ 2011
السبت 12 أغسطس 2017 03:27 م
الغرف التجارية بالقاهرة
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الغرف التجارية بالقاهرة
- مقترح لتطوير شركة الخزف الصيني لتنتج 7 آلاف طقم شهرياً
دعاء حسنى
أكدت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن البنوك المصرية لم تقم بتمويل أي عمليات استيرادية بغرض التجارة منذ عام 2011، موضحة أن المستورد كان يوفر العملة الصعبة "الدولار" من خارج القطاع المصرفي -السوق السوداء- وكان الفارق بين السوق الموازية والرسمية يتراوح بين 3 و5 جنيهات في الواحد.
وأضافت الشعبة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن شركات قطاع الأعمال كانت تحصل على الدولار قبل التعويم بالسعر الرسمي 8.88 جنيه، رغم ذلك لم تستطيع منافسة القطاع الخاص والمستوردين في الأسعار أو الجودة.
وأشارت إلى أن الشركة العامة للخزف والصيني (شيني)، التابعة لقطاع الأعمال، رغم ضخامتها لا تستطيع تلبية احتياجات السوق المصرية ونسبتها لا تتعدي الـ 5٪ من حجم السوق ولا تستطيع منافسة شركات القطاع الخاص المحلية، في حين أنها كانت تغطي السوق المصرية كله في الستينات.
وأضافت شعبة الأدوات المنزلية، في بيانها، أن شركة الخزف والصيني يتم تدميرها لحساب بعض المحتكرين، وأن الشعبة لديها خطة لتطوير الشركة لتنتج 7 آلاف طقم شهريًا بدلاً من إنتاج 1000 طقم فقط في الوقت الحالي، لافتة إلى أن المقترح متواجد لدي الشعبة وجاهز للعرض علي المسئولين، وأن أسعار الشركة أصبحت أغلي بكثير من المنافسين، وأن شركة بحجم الخزف والصيني يجب أن تحقق أرباحًا في الشهر الواحد أكثر بكثير جداً من المعلن.
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