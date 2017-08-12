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بورصة وشركات
تباين أداء البورصات بصعود السعودية.. وخسارة الدوحة
السبت 12 أغسطس 2017 02:04 م
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خالد بدر الدين
تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط، خلال الأسبوع الماضى، بصعود 4 مؤشرات بقيادة السعودية، وهبوط 4 بورصات أخرى تصدرتها الدوحة بسبب استمرار مقاطعة 4 دول عربية لها.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بأكثر من 1.1 % ليصل إلى 7165 نقطة، مع صعود سعر سهم مصرف الراجحي 0.8 %، وقفز سهم أبناء عبد الله الخضري للبناء 6.8%، في تداول كثيف غير معتاد، كما صعد سعر سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف 3% في أنشط تداول له منذ مايو 2016.
وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة بسيطة بلغت 0.4%، خلال الأسبوع الماضى، ليرتفع إلى 13462 نقطة، وانخفضت أسعار الأسهم على نطاق واسع فى نهاية الأسبوع بسبب ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في يوليو الماضى إلى 33 %، ليسجل ثاني أعلى معدل على الإطلاق بالمقارنة مع 29.8 % في يونيو الماضى مع زيادة أسعار الوقود.
وزاد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.3 % ليتقدم إلى 6845 نقطة، بينما كسب مؤشر بورصة البحرين نقطة واحد فقط ليستقر عند 1324 نقطة.
وهوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.6 % ليصل إلى 9243 نقطة، بسبب ضعف أسعار أسهم البنوك وكذلك مؤشر بورصة مسقط 1.5 % لينخفض إلى 4992 نقطة.
وتراجع مؤشرا سوق مال أبو ظبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1 %، وكذلك مؤشر سوق مال دبى العام هبط بنفس النسبة ليستقرا عند 4551 نقطة و 3647 نقطة.
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