القنصل المصرى بميلانو: خاطبنا السلطات الإيطالية للبحث عن مجدى عقل

وزارة الخارجية

ولاء البرى



قال القنصل المصري في ميلانو، أحمد شاهين، إن القنصلية المصرية خاطبت مركز الشرطة الرئيسي في ميلانو بالوثائق والمخاطبات الرسمية عن اختفاء المواطن المصري عبده عبده إبراهيم عقل، الشهير بمجدي عقل، والذي اختفى منذ بداية شهر أغسطس.



وأوضح شاهين، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن المركز يقوم بالتحقيقات والتحريات اللازمة، وسيتم موافاة القنصلية المصرية بالمعلومات.



وأضاف شاهين -الذى تنتهي فترة عمله في ميلانو نهاية الشهر الجاري- أن القنصلية قامت من خلال طرق ودية وليست رسمية بالاتصال بمستشفيات ميلانو للاستعلام عن مجدى عقل، بعض المستشفيات قالت إنه غير موجود لديها، والبعض الآخر قال إنها معلومات سرية لا يتم الإفصاح عنها.



وأكد أنه يتواصل هو ونائبه القنصل أحمد الطحلاوي، والمستشار العمالي عزت عمران، بشكل يومي مع أقارب وأصدقاء المواطن المختفي، وأيضًا مع الجالية المصرية في ميلانو، من أجل التوصل إلى أي معلومات جديدة، تساعد في الوصول إلى المواطن المصري.



وأكد شاهين تواصله مع وزارة الخارجية المصرية، وقال إنه لم يتم إرسال أي بيانات إلى الخارجية من أي جهة بخصوص هذا الأمر مؤخراً.



من جانبه، قال الدكتور وائل عبد القادر، عضو المجلس الرئاسي للجالية المصرية في ميلانو، إنه ذهب إلى القنصلية المصرية، والتقى القنصل المصري، وأشار إلى استياء القنصل من عدم تواصل أسرة المواطن المختفي مع القنصلية المصرية.



وأضاف عبد القادر، أن القنصل المصري علم بهذه القضية من خلال وسائل الإعلام، ومن نائب برلماني على صلة قرابة مع مجدى عقل.



وتساءل القنصل المصرى عن كيفية تقصير القنصلية المصرية في القضية، وهي ليست على علم بها؟



وأشار إلى أن أحد أقارب المواطن المختفي توجه إلى القنصل المصري، وقدم له اعتذاره عن التصريحات التي صدرت من أسرة المواطن ضد القنصلية المصرية، وتقصيرها في القضية.



وأكد شاهين الذى تنتهى فترة عمله فى ميلانو نهاية الشهر الجارى، تواصله مع وزارة الخارجية المصرية، وقال إنه لم يتم إرسال أي بيانات إلى الخارجية من أي جهة بخصوص هذا الأمر مؤخرًا.