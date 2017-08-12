هيرمس تحقق أكبر تراجع بتعاملات الـ GDR's الأسبوع الماضى

بورصة لندن 44



أسماء السيد



سيطر التراجع والثبات على أداء شهادات الإيداع المصرية الـ GDR's النشطة المقيدة فى بورصة "لندن" خلال تعاملات الأسبوع الماضى، لتحتل شهادة إيداع "هيرمس" نسبة التراجع الأكبر بنحو 10%.



وأنهت شهادة إيداع "هيرمس" تعاملاتها أمس الجمعة عند 2.35 دولار مقارنة بـ 2.62 دولار الأسبوع الماضى، كما تراجع السهم في البورصة المصرية خلال أسبوع بنسبة 2.7%.



كما تراجعت شهادة إيداع "التجارى الدولى" لتنهي تعاملاتها أمس عند 4.60 دولار مقارنة بـ 4.64 دولار الأسبوع الماضى بنسبة 0.86%، كما تراجع السهم محليًا بـ 0.37%.



وعلى صعيد الشهادات التى لم تسجل تغيرات سعرية، فثبتت شهادة إيداع "المصرية للاتصالات" عند 2.85 دولار وهو نفس إغلاقها منذ 25 يوليو الماضى، وشهادة "إيديتا" عند 2.50 دولار وهو نفس إغلاق 11 يوليو، وشهادة "otmt" للثبات عند 0.30 دولار منذ 10 أبريل المنقضى.



وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضى على ارتفاع جماعي، إذ سجل المؤشر الرئيسي "egx30" 13462 نقطة، صاعدًا بنحو 0.37%، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بـ 1.27% عند 720 نقطة، ومؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.35% عند 1612 نقطة.