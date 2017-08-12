مؤتمر الشباب بمكتبة الإسكندرية

سمر السيد



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 12 / 8 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار " تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 " ويتحقق ذلك من خلال وضع السياسات والبرامج التدريبية التي تضمن تعزيز قدرات الشباب للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن رفاهية وراحة الأجيال القادمة.



وطبقاً لتقديرات السكان عام 2017، بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) 21.7 مليون نسمة بنسبة 23.6٪ من إجمالي السكان (51٪ ذكور، 49٪ إناث).



ووفقا لبيانات مسح القوى العاملة عام 2016، بلغت نسبة مساهمة الشباب (18-29 سنة) فى قوة العمل 48.5٪ (67٪ ذكور، 29.3 ٪ إناث) و92 % من الشباب (18-29 سنة) داخل قوة العمل أميون، وحوالى 43٪ منهم حاصلون على مؤهل متوسط، 23.5٪ حاصلون على مؤهل جامعي فأعلى.



بلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 45٪ لكل من الذكور والإناث، كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 28.5٪ ( 23,9٪ ذكور، 42,9٪ إناث).



وسجلت نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية 29.4٪ من إجمالي العاملين (24.6٪ ذكور،44.1٪ إناث)،و23.8٪ مشتركين في التأمين الصحي (19٪ ذكور، 38.6٪ إناث).



كما بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) 26.7٪ (21.6٪ ذكور، 38.8٪ إناث).



بلغت نسبة البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية (18-29 سنة) الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى 37.7٪ (29.8٪ ذكـــور، 48.4٪ إناث) كما بلغت 30.4٪ للحاصلين على مؤهل متوسط فني (24.6٪ ذكور، 47.6٪ إناث).



طبقاً لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2016:



بلغت نسبة الذكور المتزوجين في الفئة العــــــمرية (18-29 سنه) 62.6٪ من إجمالي الذكــور المتزوجــين مقابل 83.6٪ للإنـــــاث من إجمالي المتزوجـــات، كما بلغــت نسبة الذكور المطــلقين فى نفس الفئة العمرية 23.2٪ من إجمالي الذكور المطــلقين مقابل 43.6٪ للإناث من إجمالي الإناث المطلقات.

وطبقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2016:



بلغ معدل الوفيات بين الشباب في الفئة العمرية (15-29 سنه) 0.8 لكل 1000 شاب (1.1 لكل ألف من الذكور، 0.5 لكل ألف من الإناث).



وبلغت نسبة مستخدمي الحاسب من الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنه) 62 ٪ (50٪ بغرض التعليم، 68 ٪ بغرض الترفيه، 9.1٪ بغرض العمل).



بلغت نسبة مستخدمي شبكة الإنترنت من الشباب 61.9٪، ويعد (الفيس بوك، تويتر) من أهم وسائل التواصل بين الشباب عبر الانترنت وبلغت نسبة مستخدميه 76.8 ٪ لنفس الفئة العمرية.



96.7 ٪ من الشباب في الفئة العمرية (18- 29 سنه) يستخدمون الهاتف النقال (97.6٪ ذكور ، 95.5 ٪ إناث).



طبقاً لبيانات بحث الدخل والإنفاق عام 2015:



بلغت نسبة الشباب المدخنين في الفئة العمرية (18-29 سنه) 23.8٪ من إجمالي المدخنين.



30٪ من الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنه) يعانون من الفقر، ويمثل غير الفقراء 70٪ لنفس الفئة العمرية.



طبقاً لبيانات نشرة النشاط الرياضي عام 2015:



بلــغ عدد الأندية الرياضية في القطــاعين الحكومي والعام والخاص 847 نــاديا لديها 4.206 ملعب.



بلغ متوسط عدد الشباب المستفيدين بكل ملعب بالنوادي الرياضية 6.195 شاب.



عدد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية 4.072 مركز بها 12.225 ملعب.



بلغ متوسط عدد الشباب المستفيدين بكل ملعب بمراكز الشباب 2.132 شاب.



طبقاً لبيانات النشرة السنوية للتعليم العالى عام 2014/2015:



بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى 2.6 مليون طالب (52.3٪ ذكور، 47.7٪ إناث)، منهم 111.398 طالب ( 51.7٪ ذكور، 48.3٪ إناث) بالمعاهد الفنية فوق المتوسط (حكومية/ خاصة).



بلــــغت نسبة المقيدين فى الكليات النظرية بالجامعــات الحكومية والأزهرية 75.8٪ مقابل 24.2٪ في الكليات العملية.



بلــــغت نسبة المقيدين في الكليات النظرية بالجامعــات الخاصة 26٪ مقابل 74٪ في الكليات العملية.



بلــــغ متوسط عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس ومعاونيهم 22 طالبا في الجامعـات الحكـــومية والأزهرية مقابل 16 طالــبا

بالجامعات الخاصة.



بلغ إجمالي عدد خريجي الجامعات الحكومية والخاصة 803,261 منهم 252.687 خريج بالجامعات الحكومية بنسبة 96.5٪ و عدد 9.116 خريج بالجامعات الخاصة بنسبة 3.5٪.