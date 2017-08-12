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اقتصاد وأسواق
التشييد والبناء: زيادة سعر الحديد 6 مرات خلال شهر
السبت 12 أغسطس 2017 11:59 ص
خام الحديد توووو
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مها يونس
صرح المهندس سهل الدمراوى عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بأنه خلال الفترة من العاشر من يوليو حتى العاشر من أغسطس زادت أسعار حديد التسليح ست مرات فى خلال شهر واحد.
وأوضح الدمراوى فى ييانا أصدره اليوم، أنه لا يوجد مبرر لذلك إلا غياب دور الدولة فى مراقبة الأسعار، حتى أصبح المنتجون والتجار الذين لا يزيد عددهم على 15 فردا يتحكمون فى مصير ملايين المواطنين، كما يحلو لهم حتى وصلت الحال أن السعر يتحرك كل أسبوع مرة أو اثنتين.
وحذر الدمراوى من هذه الظاهرة التى لم تشهدها سوق التشييد قبل ذلك، مؤكدا أن الصمت تجاهها يزيد انتشارها للسلع الأخرى.
وأضاف أن شركات المقاولات تعانى معاناة شديدة من زيادة معظم أسعار مواد البناء، حيث وصلت الزيادة العشوائية خلال الفترة الماضية الى أضعاف الأسعار المتعاقد عليها مع أجهزة الدولة والجهات الاخرى، كما تتكبد خسائر فادحة لا تستطيع معظم الشركات تحملها، بالإضافة إلى تأخير صرف التعويضات التى لا تمثل ربع ما تكبدته الشركات.
وناشد الدمراوى الحكومة بسرعة التدخل وتحديد حد أقصى للمنتجين والتجار لحماية المواطنين من التلاعب بمقدراتهم وحماية آلاف من شركات المقاولات من الإفلاس.
وناشد وزير الإسكان بالتوجيه بسرعة صرف التعويضات، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شركات المقاولات.
الحديد
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