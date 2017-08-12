مجندو الشرطة يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطاري الإسكندرية

تبرع بالدم بالإسكندرية

مها يونس



دفعت مديرية أمن الإسكندرية بعدد من المجندين، للتبرع بالدم داخل مستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية، على إثر حادث تصادم القطارين بمنطقة خورشيد -أمس- بناءاً على مبادرة وزارة الداخلية بشأن توطيد العلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين، في ظل وجود عدد كبير من المصابين المدنيين.



واستقبلت مستشفى الشرطة بالإسكندرية عدد من مصابي الحادث الأليم، وقد تم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الأطباء من كافة التخصصات وتلقي العلاج وإجراء اللازم نحوهم.