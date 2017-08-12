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بورصة وشركات
الخدمات المالية يتصدر قطاعات البورصة الأسبوع الماضي
السبت 12 أغسطس 2017 11:46 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
منى عبدالباري
تصدر قطاع الخدمات المالية غير البنكية المرتبة الأولى من حيث كمية التداولات بين قطاعات البورصة، الأسبوع الماضي، بينما جاءت مجموعة بورتو جروب القابضة على رأس قائمة الشركات الأنشط من حيث كمية التداول.
وسجل قطاع البنوك تداولات بكمية 464.4 مليون ورقة مالية بقيمة 769.4 مليون جنيه، بينما سجلت مجموعة بورتور تداولات بكمية 308.7 مليون ورقة مالية، بنحو 126 مليون جنيه، بنهاية الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد القطاعات، جاءت العقارات بكمية 446.7 مليون ورقة مالية، تلاه الاتصالات بـ 155.8 مليون ورقة مالية، ثم السياحة والترفية بكمية 55.7 مليون ورقة مالية، وخامسًا جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بكمية 50.7 مليون ورقة.
وفي المركز الثاني على صعيد الشركات، جاءت مجموعة القلعة للاستثمارات المالية بكمية تداول 263.3 مليون ورقة مالية، وثالثًا مجموعة عامر جروب بكمية 165.7 مليون ورقة مالية، ورابعًا أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا بكمية 139.6 مليون ورقة مالية، وخامسًا جاءت بالم هيلز للتعمير بكمية 50 مليون ورقة مالية.
يشار إلى أن البورصة أغلقت أسبوعها الماضي وسط اتجاهات عرضية لكافة مؤشراتها، وثبات التداولات عند مستوى الأسبوع السابق بواقع 3.9 مليار جنيه، ورأس المال السوقي عند مستواه السابق بقيمة 715 مليار جنيه.
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