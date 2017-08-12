التضخم 2

منى عبدالباري



توقع مركز أبحاث بنك استثمار فاروس، تباطؤ وتيرة التضخم خلال الأشهر المقبلة، ليتراجع إلى نقطة 33% بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي (سبتمبر 2017)، رغم الضغوط التضخمية لموسمي الحج وعيد الأضحى المبارك.



جاءت توقعات فاروس عقب إعلان البيانات الرسمية للتضخم عن شهر يوليو 2017، والتي سجلت أعلى معدلاتها على الإطلاق عند 35.26 %، وفقاً لمؤشر البنك المركزي المصري، والذي يستبعد السلع الغذائية بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.



وأرجع فاروس القفزة في معدلات التضخم إلى الجولة الثانية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتي بدأتها الحكومة مطلع العام المالي الحالي عبر مواصلة خطتها لخفض دعم الطاقة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، مشيرًا إلى أن المواد غير الغذائية أيضا كانت أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات التضخم.



ومنذ بدأ الحكومة المصرية تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، في نوفمبر الماضي، بهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار تشهد نسب التضخم في مصر ارتفاعات متتالية، إلا أن بنوك استثمار عاملة بالسوق المحلي تتوقع تراجع التضخم بنهاية العام الحالي -نوفمبر 2017- مع مرور فترة عام على بدأ الإجراءات الاقتصادية.