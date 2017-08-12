درجات الحرارة المتوقعة بمدن مصر السبت 12 أغسطس

درجات الحرارة اليوم

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة على أغلب محافظات جمهورية مصر العربية خلال اليوم السبت، حيث ورد أنه من المتوقع أن يستمر خلال اليوم طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب السواحل الشمالية، على أن يكون حارا رطبا على كل من محافظات الوجه البحرى والقاهرة، كما يتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة على محافظات الجنوب وذلك فى ساعات النهار ثم تنخفض الموجة ويصبح الطقس لطيفًا ليلاً.



كما ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تقل الرؤية فى ساعات الصباح الباكر على عدد من المناطق بسبب الشبورة المائية خاصة على محافظات شمال البلاد وتستمر حتى تصل إلى شمال الصعيد، كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تواجه مصر السحب المنخفضة إضافة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية، وعن حركة الرياح المتوقعة طبقًا لبيان الأرصاد الجوية ورد أنها سوف تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط على جنوب البلاد والبحر الأحمر بالإضافة إلى جنوب سيناء وحتى خليج السويس مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية فى هذه المناطق ويؤدى إلى اضطرابها هناك.



وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فإنه يتوقع أن تكون خفيفة ثم تتغير وتصبح معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر إلى متر ونصف وعن حركة الرياح المتوقعة فقد جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة، كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه مابين مترين الى مترين ونصف، وعن حركة الرياح فتكون سطحية شمالية غربية.

وإليكم درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر كالتالى:



القاهرة 27 36



بورسعيد 27 32



دمياط 27 32



الإسكندرية 26 32



مطروح 24 31



السويس 26 37



العريش 22 34



بلطيم 26 33



المنيا 25 38



الفيوم 25 38



الإسماعيلية 24 37



رأس سدر 27 37



وسط الدلتا 26 35



أسيوط 26 40



أبوسمبل 30 44



الوادى الجديد 29 43



قنا 30 42



نخل 22 37



طابا 23 37



كاترين 22 35



سيوة 28 39



الطور 28 35



مرسى علم 30 40



شلاتين 29 40



حلايب 31 36



رفح 22 33



الغردقة 30 41



شرم الشيخ 30 40



سوهاج 28 41



الأقصر 29 44



أسوان 30 44



نويبع 28 39



السلوم 23 32













