وزيرا النقل والتنمية المحلية يزوران مصابي قطاري الإسكندرية

-محافظ الإسكنرية: خروج 34 مصابا من إجمالي 167 بعد التماثل للشفاء



مها يونس:





تابع المهندس هشام عرفات وزير النقل، عمليات رفع العربات التي سقطت على السكة الحديدية من جراء تصادم قطار رقم 13 اكسبريس القاهرة الإسكندرية بمؤخرة قطار 571 بورسعيد الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية لاستعادة حركة مسير القطارات على الخط.





وقام وزير النقل وكلا من الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بزيارة المصابين في مستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية حيث اطمئن الوزراء على حالة المصابين.





وشدد وزير النقل للمصابين على أنه سيتم محاسبة أي شخص يثبت تقصيره وتسببه في الحادث.



وأوضح المحافظ أن 34 مصابا تماثل للشفاء وتم خروجهم من المستشفيات، ومتبقي ١٣٣ مصابا، بعد أن وصل عدد المصابين ١٦٧.







وخلال التفقد اطمأن المحافظ والوزيران على جميع المصابين المتواجدين بالمستشفيات، مشددا على جميع المسئولين والفريق الطبي المتابع لحالات المصابين بضرورة التواجد على مدار ال 24 ساعة لحين امتثالهم للشفاء واستقرار حالتهم الصحية، وخروجهم من المستشفى.





وكان قد تم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات هي الميري وسموحة الجامعي والشرطة ورأس التين العام، وجمال عبد الناصر ومستشفي الايطالي ومستشفى الجمهورية.



