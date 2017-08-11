وزير الصحة يزور مصابي قطارى الإسكندرية

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، ترافقه الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، حالة المصابين للتأكد من تلقيهم الرعاية الصحية على أكمل وجه.





بدأ وزير الصحة والسكان بزيارة المصابين بمستشفى جمال عبدالناصر للتامين الصحى بالإسكندرية ، حيث كان محتجزًا بها 10 من المصابين، خرج منهم 8 بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما تبقى 2 حالتهما الصحية مستقرة، ثم توجه لمستشفى الجمهورية المركزى وبها 26 مصاب حالتهم الصحية مستقرة فيما عدا 3 حالات وجه الوزير بنقلهم فورًا لمستشفى جمال عبد الناصر لإجراء عمليات دقيقة بالعظام.





ووجه وزير الصحة والسكان بعلاج جميع المصابين بالمستشفيات على نفقة الدولة، كما وجه أيضًا بنقل جثامين المتوفين بسيارات الإسعاف مجانًا.





وحرص وزير الصحة والسكان على الاطلاع على الفحوصات الخاصة بالمصابين بنفسه للاطمئنان على حالتهم الصحية، مشيرًا إلى توافر جميع الأطقم الطبية من أطباء واستشاريين وتمريض، كما تأكد من أرصدة المستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع المستشفيات.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، عن ارتفاع الحالات إلى 40 وفاة وإصابة 133 آخرين فى حادث تصادم قطاري ركاب بعد محطة قطار قرية أبيس (2) بين عزبة الموظفين وعزبة الشيخ- أمام المعهد الأزهرى- منطقة خورشيد (محافظة الاسكندرية).





وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين بمشاركة 75 سيارة إسعاف، وهم متواجدون بموقع الحادث الآن، لافتًا إلى أنه تم نقل المتوفين لمشارح مستشفيات كوم الدكة، وصدر المعمورة، ورأس التين، والميرى، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات رأس التين، والجمهورية التابعين للوزارة، ومصطفى كامل العسكرى، والشرطة بالإسكندرية، والميرى والإيطالى.



