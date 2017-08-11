وزير قطاع الأعمال يصدر قرارًا مهمًّا بشأن قطار الإسكندرية

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نقل وملاحة
وزير قطاع الأعمال يصدر قرارًا مهمًّا بشأن قطار الإسكندرية
الجمعة 11 أغسطس 2017 10:35 م
الوزير أشرف الشرقاوى
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وزير قطاع الأعمال
المال- خاص
بالإشارة إلى الحادث الأليم الذي وقع، اليوم، إثر تصادم قطاري سكة حديد بين مدينتي الإسكندرية وكفر الدوار، مما تسبب في تعطل حركة القطارات بين تلك المحطتين، قام الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، بتوجيه الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، التابعة للوزارة، بتشغيل أتوبيسات لنقل ركاب السكة الحديد القادمين من القاهرة إلى الإسكندرية، وذلك من محطة كفر الدوار وتوصيلهم إلى الإسكندرية وبنفس تذكرة القطار لحين عودة خطوط السكك الحديدية.
وتم الدفع بعدد 12 أتوبيسًا بصورة مبدئية للقيام بتلك المهمة، وذلك من منطلق الدور الوطني الذي تقوم به شركات نقل الركاب الوطنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وإذ تنعى الوزارة بكل الأسى الركاب المتوفين إثر هذا الحادث الأليم وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
السكك الحديدية
وزارة قطاع الأعمال
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