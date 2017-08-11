وزير قطاع الأعمال يصدر قرارًا مهمًّا بشأن قطار الإسكندرية

بالإشارة إلى الحادث الأليم الذي وقع، اليوم، إثر تصادم قطاري سكة حديد بين مدينتي الإسكندرية وكفر الدوار، مما تسبب في تعطل حركة القطارات بين تلك المحطتين، قام الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، بتوجيه الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، التابعة للوزارة، بتشغيل أتوبيسات لنقل ركاب السكة الحديد القادمين من القاهرة إلى الإسكندرية، وذلك من محطة كفر الدوار وتوصيلهم إلى الإسكندرية وبنفس تذكرة القطار لحين عودة خطوط السكك الحديدية.





وتم الدفع بعدد 12 أتوبيسًا بصورة مبدئية للقيام بتلك المهمة، وذلك من منطلق الدور الوطني الذي تقوم به شركات نقل الركاب الوطنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.



