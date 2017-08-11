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سيـــاســة
برلماني: وزير النقل تعهد بإقالة رئيس هيئة السكك الحديدية
الجمعة 11 أغسطس 2017 08:51 م
تصادم قطاري الإسكندرية
أخر الأخبار
تصادم قطاري الإسكندرية
ياسمين فواز
قال محمد الكرامي عضو لجنة النقل في البرلمان، إن هشام عرفات وزير النقل استجاب لمطالب النواب، وتعهد بإقالة رئيس هيئة السكك الحديدية فورا.
وأضاف أن البرلمان سيحاسب المتسبب في حادث تصادم قطاري الإسكندرية، لكنه ينتظر تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن.
من جانبه، قال محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر اعلان رئيس المجلس موعد الجلسة الطارئة التي سيتم خلالها استدعاء وزير النقل لبحث أسباب وملابسات الحادث، مضيفا أن الجلسة ستعقد الأسبوع القادم.
وأضاف :"وزير النقل يتحمل قدر من المسئولية عن الحادث" .
البرلمان
السكك الحديدية
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