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اقتصاد وأسواق
تباين أسعار الخضراوات.. والطماطم تسجل 6 جنيهات
الجمعة 11 أغسطس 2017 07:12 م
تجار الخضراوات والفاكهة
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تجار الخضراوات والفاكهة
الصاوي أحمد
شهدت أسعار الخضراوات، اليوم الجمعة، تباينًا، وسجل سعر الثوم 18 جنيهًا، والطماطم 6 جنيهات، والخيار الصوب 6 جنيهات، والفاصوليا 20 جنيهًا للكيلوجرام.
وأكد بعض التجار في أسواق محافظة الجيزة أن سعر الكوسة 7 جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات، والبصل 4 جنيهات.
ولفت التجار إلى أن أسعار الخيار البلدي 4 جنيهات، والبامية 14 جنيهًا، وبلغ سعر الباذنجان الرومي 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض 5 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفلفل البلدي 6 جنيهات، والملوخية 5 جنيهات، والجزر 5 جنيهات.
وأوضح التجار أن أسعار العنب الأحمر 5 جنيهات، والأصفر 7 جنيهات في المتوسط، والمانجو السكري 12 جنيهًا، والتين 12 جنيهًا، والكمثرى 8 جنيهات، والجوافة 7.5 جنيه، والكنتالوب ٤ جنيهات للكيلو، والموز البلدي 7.5 جنيه، والبرقوق البلدي 15 جنيهًا.
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