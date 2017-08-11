تباين أسعار الخضراوات.. والطماطم تسجل 6 جنيهات

شهدت أسعار الخضراوات، اليوم الجمعة، تباينًا، وسجل سعر الثوم 18 جنيهًا، والطماطم 6 جنيهات، والخيار الصوب 6 جنيهات، والفاصوليا 20 جنيهًا للكيلوجرام.





وأكد بعض التجار في أسواق محافظة الجيزة أن سعر الكوسة 7 جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات، والبصل 4 جنيهات.





ولفت التجار إلى أن أسعار الخيار البلدي 4 جنيهات، والبامية 14 جنيهًا، وبلغ سعر الباذنجان الرومي 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض 5 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفلفل البلدي 6 جنيهات، والملوخية 5 جنيهات، والجزر 5 جنيهات.



