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نقل وملاحة
وصول وزير النقل لموقع حادث تصادم قطاري خورشيد
الجمعة 11 أغسطس 2017 06:04 م
حادث تصادم قطارين بالإسكندرية
أخر الأخبار
حادث تصادم قطارين بالإسكندرية
المال- خاص
كشف محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، عن وصول الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى موقع حادث اصطدام قطار 13 إكسبريس القاهرة الإسكندرية بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد بالإسكندرية.
وأضاف أنه يتم الآن انتظار النيابة؛ لمعاينة الحادث.
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