وصول وزير النقل لموقع حادث تصادم قطاري خورشيد

كشف محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، عن وصول الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى موقع حادث اصطدام قطار 13 إكسبريس القاهرة الإسكندرية بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد بالإسكندرية.



