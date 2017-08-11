EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
النيابة تعاين موقع حادث تصادم قطاري الإسكندرية
الجمعة 11 أغسطس 2017 05:09 م
تصادم قطارين 99
أخر الأخبار
تصادم قطارين 99
نجوى عبد العزيز
كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة، بمعاينة عاجلة لموقع تصادم قطار القاهرة-الإسكندرية والقطار رقم 571 بورسعيد - الإسكندرية بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية اليوم.
وانتقل فريق التحقيق إلى المستشفيات لسؤال المصابين ومناظرة الجثث وانتداب الطب الشرعى لاعداد تقرير بأسباب الوفاة.
كما أمر النائب العام بسرعة انتقال فريق من النيابة العامة بالإسكندرية لمعاينة موقع الحادث وسؤال المصابين وكلف الأمن الوطني بسرعة إجراء تحرياته عن الواقعة.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية لفحص القطارين .
السكك الحديدية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا