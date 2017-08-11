النيابة تعاين موقع حادث تصادم قطاري الإسكندرية

تصادم قطارين 99

نجوى عبد العزيز



كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة، بمعاينة عاجلة لموقع تصادم قطار القاهرة-الإسكندرية والقطار رقم 571 بورسعيد - الإسكندرية بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية اليوم.



وانتقل فريق التحقيق إلى المستشفيات لسؤال المصابين ومناظرة الجثث وانتداب الطب الشرعى لاعداد تقرير بأسباب الوفاة.



كما أمر النائب العام بسرعة انتقال فريق من النيابة العامة بالإسكندرية لمعاينة موقع الحادث وسؤال المصابين وكلف الأمن الوطني بسرعة إجراء تحرياته عن الواقعة.



وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية لفحص القطارين .

