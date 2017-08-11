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نقل وملاحة
مصر للطيران ترعى بطل العالم للإسكواش تحت 13 سنة
الجمعة 11 أغسطس 2017 02:04 م
مصر للطيران
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مصر للطيران
دعاء محمود
أعطي الطيار شريف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، توجيهات بتقديم كل الدعم والرعاية لبطل العالم للإسكواش تحت سن 13 سنة عبدالله عمرو، بحيث تكون مصر للطيران الناقل الرسمي له في كل البطولات التي يشارك فيها، وذلك من خلال بروتوكول وقعه شريف المغلوب رئيس القطاع التجاري بمصر للطيران مع والد البطل الصغير عمرو عادل.
جدير بالذكر أن عبدالله عمرو تُوّج مؤخرا ببطولة ألمانيا المفتوحة للإسكواش تحت 13 سنة، ويعد من أفضل 4 لاعبين في العالم لتلك المرحلة.
مصر للطيران
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