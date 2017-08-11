EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
مصر للطيران تسير 12 رحلة لنقل الحجاج
الجمعة 11 أغسطس 2017 01:25 م
طائرة مصر للطيران
أخر الأخبار
الطائرة
هاجر عمران
تواصل مصر للطيران، جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام، بإقلاع 12 رحلة جوية لسفر 2220 حاجاً للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.
وقالت مصادر بشركة مصر للطيران: إنه من المقرر أن تسير الشركة اليوم الجمعة، 12 رحلة جوية لنقل 2220 حاجاً للأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة 8 رحلات إلى مطار جدة تقلع منهم رحلتان من مطار برج العرب بالإسكندرية، وتقلع 6 رحلات أخرى من مطار القاهرة الدولي وعلى متنها 1230 راكبًا تضم بعثات العمل وبعثة وزارة الصحة، وتقلع 4 رحلات جوية من مطار القاهرة إلى مطار المدينة المنورة لنقل 990 حاجاً من قرعة السويس ودمياط وتنازلات الروضة وحجاج باماكو بمالي بخلاف رحلة عمل.
مصر للطيران
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا