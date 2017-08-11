مصر للطيران تسير 12 رحلة لنقل الحجاج

الطائرة

هاجر عمران



تواصل مصر للطيران، جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام، بإقلاع 12 رحلة جوية لسفر 2220 حاجاً للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.



وقالت مصادر بشركة مصر للطيران: إنه من المقرر أن تسير الشركة اليوم الجمعة، 12 رحلة جوية لنقل 2220 حاجاً للأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة 8 رحلات إلى مطار جدة تقلع منهم رحلتان من مطار برج العرب بالإسكندرية، وتقلع 6 رحلات أخرى من مطار القاهرة الدولي وعلى متنها 1230 راكبًا تضم بعثات العمل وبعثة وزارة الصحة، وتقلع 4 رحلات جوية من مطار القاهرة إلى مطار المدينة المنورة لنقل 990 حاجاً من قرعة السويس ودمياط وتنازلات الروضة وحجاج باماكو بمالي بخلاف رحلة عمل.