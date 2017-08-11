مدبولي: حملة إعلانية لبيع وحدات العاصمة الإدارية

وحدات سكنية بالرحاب



بدور إبراهيم



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة أعدت حملة إعلانية تبدأ الأسبوع المقبل، للإعلان عن بيع وحدات العاصمة الإدارية الجديدة "شقق وفيلات".



وأشار مدبولي إلى أن هذا هو الطرح الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعد فرصة لراغبى السكن فيها، والتى سينتقل إليها قصر الرئاسة، والبرلمان، ومجلس الوزراء، والوزارات.



وأوضح الوزير أن الوحدات المطروحة سواء الشقق أو الفيلات، بمساحات ونماذج مختلفة، وهناك شقق سكنية تم الانتهاء من تشطيبها بالكامل، وأعمال البناء فى حى الفيلات تتم بمعدلات سريعة.