EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
نصر تبحث خطة صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال 5 سنوات
الجمعة 11 أغسطس 2017 11:49 ص
سحر نصر مع مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان
أخر الأخبار
سحر نصر مع مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان
المال - خاص
التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إليكسندر بوديوروس، مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.
وناقشت الوزيرة، مع مدير مكتب الصندوق، خطة التعاون بين مصر والصندوق خلال الـ5 سنوات المقبلة، خاصة في مجال مواجهة الزيادة السكانية والتي تعتبر من ضمن التحديات التي تعمل مصر على التقليل منها، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين الصندوق وجميع منظمات الأمم المتحدة في العمل على دعم الشباب، وأجندة مصر التنموية.
وأوضح مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أنهم يعملون على تدعيم حقوق المواطنين في التمتع بحياة تتسم بالصحة وبتكافؤ الفرص، مشيرا إلى اعتزامهم دعم مصر في استخدام البيانات السكانية اللازمة لسياسات برامج مكافحة الفقر، ومساعدة الحكومة فى وضع حسابها احتياجات الأجيال المقبلة، فضلاً عن التي هي على قيد الحياة.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أهمية العمل على دعم احتياجات الفئات الأكثر احتياجا.
وأكد أليكسندر دعم الأمم المتحدة الكامل لمصر فى تحقيق أهدافها التنموية، وخاصة الاستراتيجية الوطنية للسكان، مشيرا إلى أنهم يضعون فى أولوياتهم اهتماما خاصًا بقضايا الشباب.
سحر نصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا