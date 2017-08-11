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عقـــارات
الإسكان: إنشاء مجمع مصالح خدمات حكومية بالنوبارية الجديدة
الجمعة 11 أغسطس 2017 11:39 ص
المدن الجديدة 5
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المدن الجديدة 6
بدور إبراهيم
أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه سيتم توريد وتركيب 26 مصعدًا كهربائيًا لـ26 عمارة بالمرحلة الثانية لمشروع "دار مصر"، للإسكان المتوسط بالتجمع المحلي الخامس، في الحي السكني الثالث، بالمدينة، وتم طرح التنفيذ في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وصرح المهندس محمد عبدالحميد القصري، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بأنه سيتم إنشاء مجمع مصالح خدمات حكومية بالمدينة، مشيرًا إلى أنه تم طرح التنفيذ في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، سيتم إنشاء مخبز بقطعة الأرض رقم 23 بمنطقة 2600 فدان، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وأضاف المهندس مصطفي فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم طرح أعمال نظافة الشوارع الرئيسية والداخلية لمنطقة المستثمرين الشمالية والطرق المحيطة بها، وأعمال النظافة بالمناطق الآتية: الشوارع الرئيسية أمام مبنى النائب العام والطرق المؤدية إليه، والطريق الرابط بين جامعة المستقبل وصينية نادي القاهرة الجديدة، مرورًا بنادي بلاتنيوم وحتى صينية النائب العام، والشوارع الداخلية بمنطقة الأيقونة، بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة.
وأشار المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم طرح أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكات الإنارة بالقطاعات التالية: القطاع الشمالي، ويشمل الأحياء (الحي 7– الحي 8– الحي 11– الحي 12– الشباب 70 مترًا– الشباب 100 متر– طريق المحور 101/48– طريق التحرير– تعاونيات 164 عمارة– الحي المتميز– القرية السياحية الأولى– طريق جمال عبدالناصر– التوسعات الشمالية– وكذلك أعمدة الحدائق)، والقطاع الجنوبي، ويشمل الأحياء (الحي 1– الحي 2– الحي 3– الحي 4– الحي 5– الحي 6– الشباب 63 مترًا– المستقبل– تعاونيات 109– تعاونيات 103– بيت العائلة– مشروع أبوالوفا– الـ49 فدانًا– محور47/100– جنوب الأحياء– مناطق 27، 33، 71 فدانًا والمستثمر الصغير– وكذلك أعمدة الحدائق)، والقطاع الغربي، ويشمل الأحياء (ولاعات المناطق الصناعية (1، 2، 3، 4، 5،6) – طريق و(3– 100)– طريق الواحات– مدينة الفردوس– امتداد الصناعية 3– وكذلك أعمدة الحدائق)، وذلك في 3 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وأوضح المهندس رمضان خيري، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه تم طرح مشروع الاستثمار في إنتاج الطاقة من حمأة الصرف الصحي بتكنولوجيا البيوجاز، بالمدينة، وذلك في ممارسة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وأضاف المهندس أشرف عبدالرحمن عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، تم طرح أعمال تنسيق موقع وزراعة الطرق والمناطق الخضراء للمرحلة العاجلة بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وأشار المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أنه تم طرح أعمال توريد مهمات شبكات الري والعدد والأدوات الزراعية للمدينة، وذلك في مناقصة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.
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