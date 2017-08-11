EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
مدبولي: تغيير اسم منطقة تل العقارب بالسيدة زينب
الجمعة 11 أغسطس 2017 11:30 ص
مدبولي يتفقد منطقة تل العقارب
أخر الأخبار
مدبولي يتفقد منطقة تل العقارب
بدور إبراهيم
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير منطقة "تل العقارب" بالسيدة زينب، يرافقه المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واللواء هانى شنيشن، مدير مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، والمهندس خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، والمهندس إيهاب الحنفي، منسق عام متابعة المشروعات بالصندوق.
وقال مدبولى، إنه يجري تنفيذ 16 بلوكاً سكنياً بنماذج مختلفة بالمشروع، بها 815 وحدة سكنية (نموذج غرفتين وصالة، وبه 519 وحدة بمساحة 65م2 - و156 وحدة بمساحة 72م2، ونموذج 3 غرف وصالة، وبه 56 وحدة بمساحة 82م2 - و84 وحدة بمساحة 90م2)، و344 وحدة تجارية، ويتم العمل بالمشروع على مدار 24 ساعة، حيث تم الانتهاء من صب سقف الدور الرابع ببعض العمارات، موضحاً أنه تم تسكين قاطني المشروع في وحدات بالإيجار لحين الانتهاء من بناء الوحدات الجديدة وتسكينهم بها.
وكلف وزير الإسكان بتغيير اسم منطقة "تل العقارب"، إلى اسم يتناسب معها بعد الانتهاء من تطويرها، مؤكداً أن المشروع سيكون نموذجاً لتطوير المناطق العشوائية، وسيعطي ثقة للآخرين، وجميع من يسكنون مناطق مشابهة سيطلبون التطوير.
مصطفى مدبولى
الإسكان
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا