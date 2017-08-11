EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
الدوري الإنجليزي يعود بمواجهة شرسة بين أرسنال وليستر
الجمعة 11 أغسطس 2017 11:15 ص
الدوري الإنجليزي موسم 2017/2018
أخر الأخبار
الدوري الإنجليزي موسم 2017/2018
مواجهات مرتقبة تهدد حلم احتفاظ تشيلسي بلقب البريميرليج
توقعات بموسم مثير للبطولة بعد إنفاقات الأندية
3 وجوه تتحسس خطواتها التدريبية وسط العمالقة
إعداد _ علي المصري
تبدأ اليوم السبت، النسخة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الجديد، ويسعى تشيلسي للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، رغم المنافسة الشرسة المتوقعة من عديد الفرق، وسط توقعات بموسم استثنائي يصل فيه التنافس إلى أعلى درجاته.
ويطمح العديد من أندية البريميرليج في الحصول على اللقب، لاسيما توتنهام وصيف بطل النسخة الماضية، ومانشستر يونايتد والسيتي، اللذان أنفقا مبالغ باهظة لإبرام صفقات من العيار الثقيل، وكذلك ليفربول وأرسنال، الساعيان للعودة إلى منصة التتويج مجددا.
وسيشهد الموسم المقبل صراعا جديدا بين مدربين لهم سمعة مرموقة، أمثال: جوزيه مورينيو وجوسيب جوارديولا وأرسين فينجر وأنطونيو كونتي وماوريسيو بوكيتينو ويورجن كلوب، فيما يحل 3 مدربين كضيوف جدد على البطولة، متمنين النجاح في تجربتهم الأولى بالبريميرليج، هم الهولندي فرانك دي بور المدير الفني لكريستال بالاس، والألماني الأمريكي ديفيد فاجنر المدير الفني لهدرسفيلد تاون، الذي تأهل بالفريق إلى البريميرليج عبر الدور النهائي الحاسم، والأرجنتيني ماوريسيو بيليجرينو المدير الفني لساوثهامبتون.
ينطلق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء الجمعة، بلقاء افتتاحي مشتعل يجمع أرسنال وليستر سيتي، وستشهد الجولة الأولى مجموعة من المباريات المهمة، التي تتطلع فيها كافة الفرق للفوز من أجل الحصول على دفعة معنوية هائلة، خلال الموسم الحالي.
وسيستهل تشيلسي، حملة دفاعه عن اللقب بلقاء بيرنلي، فيما سيكون الوصيف توتنهام أمام مهمة صعبة عندما يلعب بضيافة نيوكاسل يونايتد، العائد إلى الدوري الممتاز، وسيخوض مانشستر يونايتد، أصعب مواجهات المرحلة الأولى، أمام وست هام يونايتد.
ويبدأ مانشستر سيتي حملته هذا الموسم، بمواجهة الصاعد الجديد برايتون، بعيدا عن دياره، يأمل ليفربول الحصول على 3 نقاط مهمة في بداية مشواره أمام مضيفه واتفورد، الذي استلم المدرب البرتغالي ماركو سيلفا، تدريبه خلفا للإيطالي والتر ماتزاري.
تشيلسي يسعى للحفاظ علي لقبه
عقب فوز البلوز باللقب في شهر مايو الماضي، قرر الإيطالي أنطونيو كونتي، الاستعانة بتيموي باكايوكو لاعب موناكو الفرنسي، لتدعيم الوسط عقب رحيل الصربي ماتيتش، بينما تعززت صفوف الفريق أيضا بألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد الإسباني، وأنطونيو روديجر مدافع روما الإيطالي.
ومع ابتعاد المهاجم الإسباني دييجو كوستا عن حسابات المدرب الإيطالي، بالإضافة لإصابة صانع الألعاب البلجيكي أيدين هازارد، سيبدأ تشيلسي مشواره في الموسم الجديد بقائمة غير مكتملة القوة.
توتنهام بلا تغييرات تقريبا
سيخوض السبيرز مبارياته في النسخة الجديدة للبطولة على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن، في ظل قيامه بإعادة بناء ملعبه (وايت هارت لين).
واتسم سوق انتقالات اللاعبين بالنسبة للنادي اللندني بالهدوء، حيث انتعشت خزينته بـ45 مليون جنيه إسترليني عقب بيع لاعبه كايل والكر إلى مانشستر سيتي، لكنه لم يبرم أي صفقة حتى الآن في الصيف الحالي.
لوكاكو وموسم مورينيو الثاني
تكبد مانشستر يونايتد أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لضم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون وماتيتش من تشيلسي، ويخوض المدرب المثير للجدل البرتغالي جوزيه مورينيو، موسمه الثاني مع الشياطين الحمر، وبالنظر لمسيرة المدير الفني البرتغالي مع الأندية التي سبق له أن تولى تدريبها، فإنه سيكون على موعد مع التتويج باللقب في الموسم الجديد، فيما رحل عن النادي هدافه التاريخي واين روني، عائدا إلي إيفرتون.
وحصل مورينيو على لقب الدوري خلال موسمه الثاني مع جميع الأندية التي تولى تدريبها، بورتو البرتغالي، وتشيلسي الإنجليزي "في ولايتيه للبلوز"، وإنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني.
وتوج مورينيو في الموسم الماضي، علي لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وحقق لقب الدوري الأوروبي، للمرة الأولى في تاريخ النادي، ضمنت له المشاركة في دوري أبطال أوروبا، في نسخته المقبلة، ولكنه سقط أمام ريال مدريد الإسباني، في كأس السوبر الأوروبي ، الأسبوع الماضي.
مانشستر سيتي وثورة التعاقدات
أما الجار اللدود مانشستر سيتي، وبعد موسم أول صعب في أحد أبرز دوريات كرة القدم، خرج الإسباني بيب جوارديولا خالي الوفاض، وأنهى الدوري في المركز الثالث بفارق 15 نقطة عن تشيلسي، وهو ما لم يعتده في تجاربه التدريبية السابقة مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.
وأنفق النادي الثري، أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني لاستقدام 5 لاعبين، حيث ضم ثلاثة مدافعين هم كايل ووكر والفرنسي بنجامان منديز والبرازيلي دانيلو، إضافة إلى الحارس الدولي البرازيلي إديرسون مورايس ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا.
وعلى رغم القوة الهجومية، بدا أداء سيتي غير ثابت في المواقع الخليفة لا سيما قلب الدفاع، ما دفع جوارديولا إلى التركيز على استقطاب المدافعين استعداداً للموسم المقبل، ومن المتوقع أن يحل إديرسون بدلاً من التشيلي كلاوديو برافو بين الخشبات الثلاث، بينما سيوفر منديز ووكر، أغلى مدافعين في العالم، قوة وسرعة للنادي الإنجليزي الشمالي في مركزي الظهيرين.
ومع جون ستونز و الفرنسي إلياكيم مانجالا، يصبح سيتي متمتعاً بأحد أغلى خطوط الدفاع في كرة القدم. إلا أن ذلك لا يثير استغراب غوارديولا، لاسيما أن الإنفاق الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية تجاوز حتى الآن هذا الموسم 200 مليون جنيه.
ليفربول وأمل العودة
ودعم ليفربول صفوفه أيضا في الصيف الحالي، حيث تعاقد مع الجناح الدولي المصري محمد صلاح نجم روما الإيطالي، بالإضافة لدومينيك سولانكي وأندرو روبرتسون، في ظل سعي الفريق لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990 .
وقبل ساعات من إنطلاق المسابقة، يواجه النادي صفقتي انتقال استثنائيتين، حيث يرغب البرازيلي فيليب كوتينيو، في الانتقال لبرشلونة الإسباني، لتعويض رحيل مواطنه نيمار دا سيلفا إلي باريس سان جيرمان، بينما يأمل الهولندي فيرجيل فان ديك لاعب ساوثهامبتون، في الرحيل الانتقال لملعب الأنفيلد، ويرتبط الثنادي بعقود مع حتي 2022، بعدما جددا عقديهما مؤخرا، ويرغب الناديان في بقائهما.
وقال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، ردا على سؤاله، بشأن كوتينيو، أنه لا يحتاج لبيع أي من اللاعبين، وأن الأولوية لتعزيز جودة الفريق، وحين سئل عن إمكانية تفكير ليفربول في بيعه، حال أبدى برشلونة استعداده لدفع 150 مليون يورو مقابل اللاعب، أكد كلوب أن المسألة لا تتعلق بالمال.
الدوري هدف أرسنال الأساسي
ويستهل أرسنال مسيرته في الموسم الجديد وهو منتش بتتويجه بلقب الدرع الخيرية على حساب تشيلسي يوم الأحد الماضي، ليعوض إخفاق الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، منذ أن تولى مدربه الفرنسي أرسين فينجر قيادة الفريق عام 1996.
وأنفق النادي اللندني 5ر46 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ألكسندر لاكازيتي مهاجم ليون الفرنسي، ويسعى للحفاظ على التشيلي المتألق ألكسيس سانشيز، وقدمت إدارة النادي عرضا للاعب من أجل تمديد عقده، مقابل الحصول علي 300 ألف إسترليني أسبوعيا.
محمد صلاح
محمد النني
الدوري الانجليزي
أحمد حجازي
ليفربول
ويست بروميتش ألبيون
أرسنال
أستون فيلا
أحمد المحمدي
رمضان صبحي
ستوك سيتي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا