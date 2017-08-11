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رياضة

رمضان صبحي يمدد عقده مع ستوك سيتي حتي 2022

رمضان صبحى 55
رمضان صبحى66
رمضان صبحى 55

علي المصري: 

أعلن ستوك سيتي الإنجليزي لكرة القدم، تمديد عقد الجناح الدولي المصري الصاعد، رمضان صبحي، لمدة خمس سنوات، ليستمر في صفوفه حتى 2022.

وقال ستوك عبر موقعه على الإنترنت: "رمضان وقع على عقد جديد طويل الأمد لمدة خمس سنوات"، بعدما انضم صبحي (20 عاما) إلى ستوك قبل 12 شهرا قادما من الأهلي، وترك بصمة جيدة في موسمه الأول بإنجلترا، وخاض 19 مباراة منها 17 في الدوري الممتاز.

وقال صبحي، الذي يستعد مع فريقه لمواجهة مضيفه إيفرتون، في الجولة الأولى بالدوري، غدا السبت: "سعادتي لا توصف بتوقيع هذا العقد و فخور بوجودي في النادي".

وأضاف: "أتطلع لرد الدين بعدما وضع ستوك ثقته في عندما كنت أبلغ 19 عاما فقط.. كان الموسم الماضي جيدا ولكنني أثق أن الأفضل لم يأت بعد".

وقال توني سكولز، الرئيس التنفيذي لستوك: "لا شك في أن رمضان موهبة واعدة"، وأردف: "العام الأول في بطولة دوري جديدة، ووسط ثقافة جديدة، يشكل تحديا كبيرا لأي لاعب، لكن رمضان تأقلم مع الأجواء سريعا، وأظهر قدرات هائلة، ونحن سعداء بتمديد فترة وجوده معنا، حتى 2022 على الأقل".

رياضة
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