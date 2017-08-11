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رياضة
الزمالك يعرض شراء إبراهيم حسن مقابل 12 مليون جنيه
الجمعة 11 أغسطس 2017 02:08 ص
إبراهيم حسن 33
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إبراهيم حسن 2
علي المصرى:
أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، عرضا رسميا للنادي الإسماعيلي، للحصول على اللاعب إبراهيم حسن، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، مقابل 12 مليون جنيه، مع إمكانية الحصول على أحد اللاعبين المعروضين للبيع أو الإعارة بالزمالك، ضمن الصفقة.
وخرج اللاعب في تصريحات تليفزيونية، يعلن رغبته في الرحيل عن الإسماعيلي، بعدما أمضى خمسة مواسم داخل النادي، وطلب من المهندس إبراهيم عثمان، رئيس القلعة الصفراء بالموافقة على رحيله، قبل أن تقوم إدارة النادي بإيقافة، كعقاب له علي تلك التصريحات.
لعب إبراهيم حسن للزمالك لمدة 6 أشهر خلال موسم 2011، قادما من صفوف نادي بيبسي، لكنه لم يشارك مع الزمالك في أي مباراة رسمية، وذلك بسبب كارثة بورسعيد، وكان حسن شحاتة بتولى وقتها مسئولية الفريق.
ويأمل المسئولين بالزمالك في إنهاء الصفقة في ظل العلاقة الطيبة السائدة بين الناديين، خاصة وأن "الدراويش" استفاد كثيرا من لاعبي الزمالك في المواسم القليلة الماضية، لسد الثغرة الواضحة في مركز صانع اللعب، ويعول علي جناح الإسماعيلي المتألق في الموسم الماضي لسد ثغراته.
كان الزمالك قد قام بجس نبض مسؤلى القلعة الصفراء في ضم اللاعب، من خلال الاستعلام عن المبلغ المطلوب للاستغناء عنه، وطلب المسئولين بالإسماعيلى الحصول علي 20 مليون جنيه.
رياضة
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