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رياضة
رسميا.. محمود علاء يوقع للزمالك 5 سنوات
الجمعة 11 أغسطس 2017 01:06 ص
محمود علاء
أخر الأخبار
محمود علاء 1
علي المصري:
وافق المهندس ماجد سامى، مالك أندية وادى دجلة، علي انتقال محمود علاء مدافع فريق الكرة بالفريق إلى نادي الزمالك مقابل 12 مليون جنيه، مع إعارة خالد قمر، مهاجم القلعة البيضاء لموسم واحد، علي أن يختار أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لوادى دجلة لاعب أخر من قائمة اللاعبين المعروضين للبيع أو الإعارة، من نادى الزمالك.
ووقع علاء، الذي كان قد مدد تعاقده مع دجلة الأسبوع الماضي، علي عقود انضمامه للزمالك، لمدة خمسة مواسم، ليقطع الزمالك الطريق علي الأهلي، الذي كان يرغب حسام البدري، المدير الفني للقلعة الحمراء في ضمه لتعويض رحيل أحمد حجازي،إلى نادى ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.
جاءت موافقة سامي، علي رحيل اللاعب بعد استطلاع رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام "ميدو"، الذي أكد إمكانية بيع اللاعب للاستفادة من المقابل المادي، بعد التعاقد مع أحمد مجدي، وعمرو طارق، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ولم يعلن الزمالك واللاعب عن المقابل المادي الذي سيحصل عليه محمود علاء، وإن كان المستشار مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء، قد أكد للاعب ووكيله، أنه سيعامل كفئة أولي.
وكان اللاعب قد رفض الانتقال للزمالك، بعدما توقف عرض أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، والمشرف علي الكرة، عند مليون و400 ألف جنيه في الموسم.
رياضة
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