EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
درويش يشكل لجنة لإدارة الأزمات باقتصادية قناة السويس
الخميس 10 أغسطس 2017 08:44 م
اللواء أحمد درويش
أخر الأخبار
اللواء أحمد درويش 2
بورسعيد- أمانى العزازى
أصدر اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، القرار الإدارى رقم 38 لسنة 2017 بتشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث برئاسته، وتضم فى عضويتها مديري موانئ العريش وغرب وشرق بورسعيد، ومديري إدارات مراكز عمليات الموانئ، وعضوية بعض الجهات الخارجية المتعاملة مع موانئ بورسعيد ومديري السلامة بمحطات حاويات غرب وشرق بورسعيد.
وحدد القرار اختصاصات عمل اللجنة فى إعادة هيكلة وتطوير مركز العمليات وإدارة الأزمات والطوارئ وإعداد الخطط اللازمة لتدريب الكوادر وتقييم المخاطر المحتملة وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر ومواجهة الأحداث الطارئة ووضع الخطط والسناريوهات لمواجهة الأزمات.
فيما أسند درويش الأمانة الفنية للربان على عاصم، مدير عمليات ميناء شرق بورسعيد؛ لمتابعة الأحداث وإصدار التقارير عند وقوع أزمة أو كارثة.
يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا رقم 3185 لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا