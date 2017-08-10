درويش يشكل لجنة لإدارة الأزمات باقتصادية قناة السويس

أصدر اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، القرار الإدارى رقم 38 لسنة 2017 بتشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث برئاسته، وتضم فى عضويتها مديري موانئ العريش وغرب وشرق بورسعيد، ومديري إدارات مراكز عمليات الموانئ، وعضوية بعض الجهات الخارجية المتعاملة مع موانئ بورسعيد ومديري السلامة بمحطات حاويات غرب وشرق بورسعيد.





وحدد القرار اختصاصات عمل اللجنة فى إعادة هيكلة وتطوير مركز العمليات وإدارة الأزمات والطوارئ وإعداد الخطط اللازمة لتدريب الكوادر وتقييم المخاطر المحتملة وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر ومواجهة الأحداث الطارئة ووضع الخطط والسناريوهات لمواجهة الأزمات.





فيما أسند درويش الأمانة الفنية للربان على عاصم، مدير عمليات ميناء شرق بورسعيد؛ لمتابعة الأحداث وإصدار التقارير عند وقوع أزمة أو كارثة.



