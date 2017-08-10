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بورصة وشركات
النعيم توصي بشراء سهم جي بي أوتو
الخميس 10 أغسطس 2017 06:26 م
النعيم القابضة
أخر الأخبار
النعيم القابضة
أسماء السيد
أوصت بحوث النعيم بشراء سهم "جي بي أوتو"، بدعم من توقعاتها بارتفاع الطلب على السيارات، خلال الفترة المقبلة، الناتج عن تحسن ثقة المستهلكين، إضافة إلى نظرتها الإيجابية الناتجة عن برنامج إعادة الهيكلة الصارم الذى تتبناه الإدارة.
وحددت السعر المستهدف عند 2.98 جنيه، والسعر السوقي عند 2.02 جنيه، مع احتمالية ارتفاع السهم بقيمة 47.5%.
وتحولت الشركة من الربحية للخسارة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، وبلغت الخسائر 170.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 123.7 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.
النعيم القابضة للاستثمارات المالية
النعيم القابضة للاستثمارات
جى بى اوتو
شركة جى بي أوتو
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