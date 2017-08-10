النعيم توصي بشراء سهم جي بي أوتو

أوصت بحوث النعيم بشراء سهم "جي بي أوتو"، بدعم من توقعاتها بارتفاع الطلب على السيارات، خلال الفترة المقبلة، الناتج عن تحسن ثقة المستهلكين، إضافة إلى نظرتها الإيجابية الناتجة عن برنامج إعادة الهيكلة الصارم الذى تتبناه الإدارة.





وحددت السعر المستهدف عند 2.98 جنيه، والسعر السوقي عند 2.02 جنيه، مع احتمالية ارتفاع السهم بقيمة 47.5%.



