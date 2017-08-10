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بنـــوك
شراء دولار المركزي يستقر عند 17.72 جنيه
الخميس 10 أغسطس 2017 06:19 م
دولار
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دولار
هبة محمد
أوضح البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني، اليوم، أن سعر الدولار لديه استقر عند 17.7220 جنيه للشراء، و17.8411 جنيه للبيع، مقابل 17.7215 جنيه، و17.8426 جنيه للشراء والبيع على الترتيب يوم الأحد الماضي.
يعتبر دولار "المركزي" السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.
وتراجع دولار "المركزي"، بداية يوليو، أسفل مستوى 18 جنيهًا لتعد المرة الأولى منذ 3 أشهر، لكنه عاود الانخفاض لأكثر من 17 جنيهًا خلال الشهر نفسه.
وتذبذت أسعار دولار "المركزي" بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، لينخفض ملامسًا مستوى أكثر من 15 جنيهًا في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجددًا خلال الشهور التالية مستقرًّا عند مستوى 18 جنيهًا.
وحقق دولار المركزي أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر بواقع 19.5605 جنيه للبيع، و19.1530 جنيه للشراء.
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