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رياضة
برنامج إعداد الأهلي والمصري لنهائي كأس مصر
الخميس 10 أغسطس 2017 06:07 م
كأس مصر
أخر الأخبار
كأس مصر
علي المصري
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، الدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة، قبل نهائي كأس مصر، أمام المصري البورسعيدي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.
وسيسافر الفريق إلى الإسكندرية يوم الأحد المقبل، عقب مران الفريق على ملعب "مختار التتش" بمقر النادي بالجزيرة، للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، استعدادا للمباراة.
في المقابل، سيستمر النادي المصري في معسكره المغلق المقام بأحد الفنادق القريبة من ملعب الجيش المصري ببرج العرب، حتى موعد اللقاء، علي أن يخوض الفريق البورسعيدي، تدريباته علي أحد الملاعب الفرعية لملعب المباراة.
ويتفائل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة التوأم حسن، بالفندق الذي يقيم فيه الفريق، حيث تواجد الفريق البورسعيدي بهذا الفندق خلال آخر موسمين، ويخوض الفريق جميع لقاءاته المحلية علي ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.
وتأهل الأهلي إلى الدور النهائي من كأس مصر بعد تغلبه على فريق سموحة بأربعة أهداف دون رد، فيما فاز النصري على الزمالك "حامل اللقب"، بهدفين نظيفين، في مباراتي الدور نصف النهائي للمسابقة الأقدم في مصر.
كأس مصر
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