أبقى مركز أبحاث شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، على السعر المستهدف لسهم شركة إعمار مصر عند مستوى 4.04 جنيه، مع توصية بالشراء مع معدل مخاطرة متوسطة، وسط توقعات بعائد نسبته 52%.





وقال "مباشر"، في تقرير تلقت "المال" نسخة منه، اليوم، إنها تتوقع أن تدعم المشروعات الكبرى التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليًّا بقيمة 19.5 مليار جنيه، أداء الشركة خلال الفترة المقبلة.





وسجلت شركة إعمار مصر للتنمية نموًّا بنسبة 23% على أساس سنوي في صافي أرباحها بالربع الثاني من عام 2017 لتصل إلى 539 مليون جنيه، مقارنة بـ436.8 مليون جنيه مصري في الربع الثاني من 2016، لتتوافق مع توقعات السوق عند 494 مليون جنيه، بحسب التقرير.



