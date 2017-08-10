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رياضة
حسام غالي إلى النصر السعودي لموسمين
الخميس 10 أغسطس 2017 05:09 م
حسام غالي 55
أخر الأخبار
حسام غالي 55
علي المصري
وافق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على انضمام حسام غالي قائد الفريق، للنصر السعوي بعد العرض الذي تلقاه اللاعب خلال الأيام الماضية من قبل الفريق السعودي.
وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، قد أعلن أن غالي أخبره بتلقيه عرضًا من النصر فور مخاطبة النادي السعودي للاعب، ونقل عبد الحفيظ الأمر للجهاز الفني، ومجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر.
ومن المقرر أن يسترد غالي العقود التي وقع عليها مع النادي الأهلي، لتمديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة موسم واحد، حيث ينتهي عقده الحالي مع الفريق، بلقاء المصري البورسعيدي، يوم الثلاثاء المقبل، في نهائي كأس مصر.
ولم يتفق غالي مع مسئولي النصر السعودي علي مدة التعاقد، وإن كانت المؤشرات تشير لتوقيعه لمدة موسمين، علي أن يكون الموسم الثاني بموافقة الطرفين، وسيحصل غالي مع النصر السعودي علي 800 ألف دولار في الموسم الواحد.
النادي الأهلي
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