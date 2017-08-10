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استثمار
مميش يدعو بنك قناة السويس لتمويل مشروعات المنطقة
الخميس 10 أغسطس 2017 04:54 م
مميش قناة السويس 11
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مميش قناة السويس 11
نادية صابر
استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، وفداً رفيع المستوى من بنك قناة السويس برئاسة حسين الرفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، يرافقه كل من عبد البديع الصادق نائب العضو المنتدب، ومها فريد مدير عام أول الإئتمان، والهيثم القبرصلي مدير عام اول تمويل الشركات، وعبير الجنزوري مدير عام الفروع، بهدف استعراض المشروعات التنموية في منطقة القناة وبحث فرص التعاون المشترك ، بحضور عدد من قيادات الهيئة وهم منال محرم مستشار الفريق، واللواء سماح قنديل مستشار الفريق للأمن، واللواء خالد العزازي مستشار الفريق للعلاقات، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.
في بداية الزيارة، رحب الفريق مميش بالحضور في هيئة قناة السويس، وعبر عن تقديره الشديد للجهد المبذول من قبل قيادات البنك والعاملين به، مشيداً بأداء البنك خلال الفترة الماضية لاسيما خلال فترة طرح شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، متمنياً التوفيق لمجلس الإدارة الحالي للبنك برئاسة الأستاذ حسين الرفاعي.
وشدد الفريق مميش على أهمية مشاركة بنك قناة السويس في تمويل المشروعات التنموية الواعدة في منطقة القناة، باعتباره صرح وطني و شريك رئيسي في خطة التنمية بالمنطقة، لافتاً في هذا الصدد إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وبذل مزيد من الجهد لمواكبة التطورات الاستثمارية المتلاحقة في المنطقة وتوفير فرص أفضل التمويل .
وشدد رئيس الهيئة على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في رفع تصنيف القناة عالمياً ومواكبة التطورات المستمرة في صناعة النقل البحري خاصة مع اتجاه الترسانات العالمية نحو صناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، علاوة على أهمية القناة الجديدة باعتبارها نواة لمشروع التنمية في منطقة القناة الذي يعتمد على الموقع الفريد لقناة السويس، ويهدف إلى الاستفادة من حجم البضائع الهائل الذي يعبر القناة يومياً.
وأطلع الفريق مُهاب مميش الحضور على الخرائط التوضيحية الخاصة بمشروع التنمية بمنطقة القناة، والتي تبرز بشكل تفصيلي المخطط الخاص بالصناعات المختلفة في كل منطقة والمدن السكنية الملحقة بها والمخطط تزويدها بكافة الخدمات والمرافق لاستيعاب الطاقة البشرية العاملة في المشروع لخلق بيئة عمل متكاملة محفزة للإنتاج، وتحويل منطقة القناة إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي يمتد من شرق بورسعيد في الشمال إلى منطقة العين السخنة في الجنوب.
خلال الزيارة، قدم المهندس تامر حماد رئيس وحدة الدعم الفني، عرض تقديمي عن أهم المشروعات التنموية والخدمية في منطقة القناة ومنها مشروع الاستزراع السمكي ومشروع كوبري النصر العائم في مدينة بورسعيد الباسلة لربط مدينتي بورسعيد وبورفؤاد .
كما قام سيد أبو الفتوح رئيس الوحدة الاقتصادية بإلقاء الضوء على أهم العوامل والمتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على عائدات قناة السويس، كمعدل النمو في الاقتصاد العالمي ومعدل النمو في حركة التجارة العالمية بالإضافة إلى مؤشرات سوق النقل البحري واهمها أسعاروقود السفن ونوالين الشحن، مشيراً إلى أن قناة السويس تؤثر وتتأثر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكداً نجاح هيئة قناة السويس خلال الفترة الماضية في زيادة عائداتها رغم تباطؤ حركة التجارة العالمية وذلك بانتهاج سياسات تسويقية مرنة قادرة على جذب عملاء جدد للقناة.
،ثم قدم الفريق مُهاب مميش درع قناة السويس الجديدة للأستاذ حسين الرفاعي ودعاه والوفد المرافق للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع .
ثم اصطحب الفريق مميش الوفد لزيارة مواقع مشروع التنمية بالمنطقة وهى موقع الأنفاق بمدينة الإسماعيلية والمزارع السمكية ثم الانتقال إلى مدينة بورسعيد لتفقد أعمال التطوير بميناء شرق بورسعيد والأرصفة الجديدة وكوبري النصر العائم.
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