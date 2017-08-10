متوسط الفائدة على أذون أجل 357 يومًا يخسر 224 نقطة أساس





هبط العائد على أذون الخزانة الحكومية أجليْ 182 و357 يومًا بصورة حادة خلال العطاء الدوري للأذون، اليوم الخميس، ليسجل 18.832 و18.705% بما يعتبر أدنى مستوى محقق منذ مارس الماضي.





ويطرح البنك المركزي لصالح وزارة المالية عطاءات أذون الخزانة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.





وأوضح الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن متوسط العائد على أذون أجل 357 يومًا هبط 224 نقطة أساس (كل 100 نقطة أساس تعادل 1%)، ليصل إلى 18.705%، وانخفض أدنى عائد 260 نقطة إلى 18%، وتراجعت أعلى فائدة على العطاء 222 نقطة أساس، محققة 18.88%، وغطت البنوك العطاء بواقع 2.3 مرة من قيمته.





كما تراجع متوسط العائد على أذون 182 يومًا 74 نقطة أساس إلى 18.832%، وانخفض أدنى عائد 76 نقطة إلى 18.479%، وهبط أعلى عائد 69 نقطة إلى 19%، وغطت البنوك العطاء 1.6 مرة.





ولم يفصح البنك المركزي عن التفاصيل الأخرى الخاصة بالعطاءين، منها قيمة السيولة التي قدمتها البنوك أو عدد الطلبات المطروحة والمقبولة أو سعر الفائدة المطلوب من جانبها، لكنه أشار إلى أن "المالية" طلبت الحصول على 15 مليار جنيه من العطاءين بواقع 7 مليارات لعطاء أجل 182 يومًا، و8 مليارات جنيه لعطاء 357 يومًا.





كان العائد على أذون الخزانة الحكومية قد سجل هبوطًا عنيفًا، يوم الأحد الماضي، مقتربًا من أدنى مستوى فى خمسة أشهر، مع إقبال الأجانب والبنوك على الاكتتاب بكثافة فى ظل ضعف فرص التوظيف عبر وسائل الاستثمار الأخرى، مع ارتفاع الفائدة المحلية والذى دفع عددًا من الشركات إلى تأجيل خطط الاقتراض من البنوك لتنفيذ توسعاتها.





كان أحمد كجوك، نائب وزير المالية، قد كشف فى رسالة نصية عبر الهاتف لـ"المال"، عن استحواذ الأجانب على 46.6% من إجمالى الطرحين بقيمة 9 مليارات جنيه تعادل ما يزيد على 500 مليون دولار.





وبلغت اكتتابات الأجانب فى أدوات الدين المصرية أعلى مستوياتها خلال الشهر الماضى بقيمة 3.5 مليار دولار، مسجلة نحو 14 مليار دولار منذ صدور قرار تعويم سعر الصرف.





وكشف بيانات وزارة المالية عن تراجع متوسط عائد أذون الخزانة أجل 91 يومًا بنحو 1.6 نقطة مئوية ليسجل 19.13%، مقارنة بـ20.76% فى آخر عطاء، وتقدمت البنوك بنحو 270 عرضًا للاكتتاب بقيمة 15.5 مليار جنيه، تعادل 2.1 مرة القيمة المطلوبة، فيما قبلت الوزارة 153 عرضًا فقط بقيمة 8.8 مليار جنيه.





وكان الهبوط أكبر على عائد أذون 273 يومًا الذى سجل 18.87%، أمس، متراجعًا من 21.58% فى العطاء السابق، بنسبة هبوط بلغت 2.7 نقطة مئوية، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 23.3 مليار جنيه عبر 237 عرضًا، فيما قبلت وزارة المالية 75 عرضًا بقيمة 10.5 مليار فقط.





كما تراجع متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات وسجل 16.812%، بعدما غطت البنوك العطاء 4.3 مرة، وانخفض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 7 سنوات إلى 16.75%، وبلغت معدلات التغطية على العطاء 3 مرات قيمته.



