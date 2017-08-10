الآثار تنظم جولة إرشادية بقصر السكاكيني غدًا

تنظم إدارة التنمية الثقافية والوعي الأثري بوزارة الآثار، بالتنسيق مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، غدًا الجمعة الموافق 11/8/2017، جولة إرشادية لطلبة كلية الآثار داخل قصر السكاكيني، في إطار المبادرة التى أطلقتها وزارة الآثار تحت عنوان &احفظ جمالها& بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، التي تستهدف عددًا من المواقع الأثرية لطلبة الآثار والسياحة والفنادق.





وأكدت د. رشا كمال، مدير عام إدارة التنمية الثقافية، أن تنظيم مثل هذه الجولات تعمل على نشر الوعي الأثري بشكل كبير، خاصة أنها ستنتهي بقيام المشاركين في الجولة بأعمال التنظيف للقصر، يرافقهم فيها الأثري جهاد شوقي، المشرف على المبادرة.





وأضافت أنه من المقرر أن يستضيف القصر، في العاشرة من صباح بعد غد السبت الموافق 12/8/2017، مبادرة &فناني القصور& والتي تتضمن زيارة 25 فنانًا للقصر، ورسم لوحات فنية مستلهمة من وحي المكان، على أن تتم إقامة معرض فني للوحاتهم في نهاية اليوم، بالتنسيق مع الأثري محمد خليل، مدير عام الوعي الأثري بمنطقة الجمالية.



