الصحة: حملة شاملة للقضاء نهائيًا على البلهارسيا

وزارة الصحة

أحمد صبري



أعلنت وزارة الصحة والسكان، البدء في تنفيذ حملة للتأكيد على القضاء نهائيًا على البلهارسيا بحلول عام 2020، وذلك بعد أن حققت الوزارة نجاحًا في خفض معدل انتشار البلهارسيا إلى 0.2% بنهاية عام 2016.



وأوضحت الدكتورة آيات عاطف، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة، أنه تم البدء في التجهيز للحملة خلال العام الحالى 2017 بتوفير 14.5 مليون قرص من عقار البرازيكوانتيل وتوفير المبيد الخاص بمكافحة القواقع المصابة بالسركارية الناقلة للمرض، وتدريب الكوادر الفنية بالمحافظات التي ستقوم بعملية التجريع أو ستقوم بعمل المكافحة للقواقع وذلك باستهداف 6 ملايين من تلاميذ المدارس والمواطنين بتكلفة إجمالية قدرها 40 مليون جنيه شاملة توفير الدواء والمبيد وتغطية تكلفة فرق التوزيع ومعالجة المجاري المائية، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



وأضافت رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة، أن الخطة التي تم وضعها تعتمد على أربع محاور رئيسية وهى العلاج الجموعي، ومكافحة القواقع، والتوعية الصحية وتغيير السلوكيات، والإصحاح البيئى.



وأشارت رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة إلى أنه سيتم تنفيذ الحملة على مرحلتين المرحلة الأولى بدأت يوم 30 يوليو الماضى، تستهدف مليونا و35 ألفا و900 مواطن في 15 محافظة وهي الإسكندرية والغربية والإسماعيلية والمنوفية ودمياط والجيزة والفيوم وبنى سويف وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر وأسوان وشمال سيناء، حيث تم توزيع العلاج على 573 ألفا و269 مواطنا خلال الأسبوع الأول.



وأضافت أنه يتم توفير علاج جماعى للبؤر ذات نسب الانتشار العالية في 359 قرية بـ 15 محافظة، كما يتم معالجة 8140 كم من المجارى المائية بتلك المحافظات للقضاء على القواقع العائل الوسيط للبلهارسيا.



وتابعت رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة، أنه ستبدأ المرحلة الثانية في أكتوبر 2017 باستهداف 5 ملايين من التلاميذ والمواطنين ومعالجة نحو 10120 كم من المجارى المائية لمكافحة القواقع، وذلك في 5 محافظات وهى البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والقليوبية.



جدير بالذكر أن البلهارسيا كانت كانت تقترب من 40% عام 1983، وذلك على المستوى القومى، فيما تشكل البلهارسيا مشكلة صحية لها أبعادها الاجتماعية والاقتصادية حيث يوجد أكثر من 300 قرية بالجمهورية تزيد نسبة الإصابة بها عن 3% خاصة بين تلاميذ المدارس، ولها مضاعفات خطيرة أهمها سرطان المثانة والتليف الكبدى وتضخم الطحال ودوالى المرئ التي تسبب القيء الدموى والاستسقاء وكل هذه المضاعفات يلزمها علاجا طويلا وفحوصا مستمرة وإشغال أسرة كثيرة بالمستشفيات.