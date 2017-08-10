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طاقة
شاكر يناقش تعزيز التعاون مع شركتي أوراسكوم وEDRA
الخميس 10 أغسطس 2017 02:14 م
محمد شاكر 555669
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عمر سالم
استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، وفد تحالف شركتى EDRA وأوراسكوم، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاستثمار على أرض مصر.
وأكد شاكر، خلال اللقاء أن مصر اتخذت العديد من المبادرات خلال السنوات القليلة الماضية للتحول فى الطاقة من أجل تعزيز وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، كفاءة الطاقة، الشبكات الذكية والربط الكهربائى، فضلاً عن تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.
وأشاد وفدى شركة EDRA وشركة أوراسكوم بما تم من إنجازات في قطاع الكهرباء والطاقة المصرى والاهتمام الذى يوليه للتطوير فى كافة القطاعات، كما أعرب عن تقديره للإمكانيات الهائلة التى تمتلكها مصر، والتى تؤهلها لتكون مركز إقليمى للطاقة.
وأشادوا بالتعاون المثمر والبناء مع قطاع الكهرباء، ممثلاً فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيراً إلى التعاون القائم بينهما، ورغبة الشركة فى زيادة الاستثمارات فى مصر خلال الفترة القادمة.
وتم استعراض إمكانيات EDRA للعمل فى مختلف مجالات الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة وخاصة الشمسية، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة، وتبادل الخبرات للتعرف على أحدث التكنولوجيات.
وتم خلال اللقاء استعراض ما يقوم به القطاع لتطوير شبكات النقل والتوزيع والتحكمات.
وأوضح شاكر أن القطاع يرحب بالأفكارالجديدة وطلب تقديم مقترح يتضمن عدد من المشروعات الريادية القابلة للتطبيق لتحقيق الاستفادة لكل من قطاع الكهرباء و"EDRA"، موجهًا بالتنسيق لبحث آليات التعاون بينهما.
وأبدى الوزير فى نهاية اللقاء رغبة القطاع فى الاستفادة من التكنولوجيات المتاحة لدى EDRA، مشيراً إلى أنه سيتم تذليل كفاة العقبات لدعم وتعزيز التعاون بين الجانبين.
الكهرباء
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