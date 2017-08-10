النعيم تتوقع استمرار الأداء الجيد لشركة المالية والصناعية

شركة المالية والصناعية

أسماء السيد



توقعت بحوث النعيم، استمرار الأداء الجيد لشركة المالية والصناعية، خلال الفترة المقبلة، استنادًا إلى مواصلتها الاستفادة من تحرير سعر الصرف، مع احتمالية نجاح الشركة في إعادة تشغيل مصنعها بكفر الزيات.



وأرجعت النعيم، في مذكرتها البحثية، ارتفاع أرباح شركة المالية والصناعية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بدعم من الصادرات وارتفاع الأسعار في السوق المحلية، فيما أرجعت التراجع الربع سنوي إلى عوامل موسمية قد تكون ساهمت في تباطؤ الأداء.



وحققت الشركة صافي ربح قبل حقوق الأقلية خلال الربع الثاني بقيمة 39 مليون جنيه، بتراجع ربع سنوي 28٪، ولكن صافي الربح ارتفع بنسبة 133٪ على الأساس السنوي.



وبلغت الإيرادات 294 مليون جنيه، مستقرة على الأساس الربع سنوي، فيما ارتفعت بنسبة تصل إلى 42٪، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسجل إجمالي هامش الربح 33٪، مقابل 38٪ في الربع الأول من 2017، و27٪ في الربع الثاني من 2016.



وأشارت النعيم، في مذكرتها البحثية، إلى أن الشركة تُعد من المستفيدين من تحرير سعر الصرف بصورة كبيرة، وأدى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار بالسوق المحلية، إلى جانب أداء أقوى على مستوى الصادرات.



ونشير إلى ارتفاع متوسط أسعار المنتجات في الربع الأول من 2017 بنسبة 20٪ ربع سنويًا، و100٪ سنويًا.



وتوقعت تحسن الطلب على الأسمدة الفوسفاتية في السوق المحلية جراء الزيادة الأخيرة في أسعار الأسمدة النيتروجينية، والتي ستتسبب على الأرجح في زيادة إقبال الفلاحين على استخدام الأسمدة الفوسفاتية باعتبارها بديل أرخص لزراعة بعض المحاصيل.