الكهرباء تطلق التيار بمحطة محولات المستثمرين

محطة كهرباء 22

عمر سالم



قال المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه تم إطلاق التيار الكهربائى على محطة محولات المستثمرين جهد 220/66/11 ك.ف.



وأوضح جمال أن هذا المشروع يهدف لمجابهة زيادة الأحمال ولاستيعاب التوسعات بعدد من المناطق، منها المقطم والـ 70 فدانًا والطريق الدائرى.



وأضاف أن المحطة تتكون من 4 دوائر جهد 220 ك.ف منها 2 دائرة للربط مع محطة البساتين، و2 دائرة للربط مع محطة شرق القاهرة، و2 محول جهد 220/66 ك.ف قدرة كل منها 175 ميجافولت أمبير، إضافة إلى 4 محول جهد 66/11 ك.ف قدرة كل منها 40 ميجافولت أمبير.



وتبلغ قيمة التعاقدية حوالى 43 مليون يورو.



وتأتى مثل تلك المشروعات فى إطار خطة قطاع الكهرباء لتوسعة وتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة، والأحمال الكهربائية المتزايدة، لاستمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.