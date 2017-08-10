أسعار الدواجن تعاود الصعود

الدواجن الحمراء

أحمد اللاهونى



عادت أسعار الدواجن، للصعود مرة أخرى بالسوق المحلية، اليوم الخميس، لتسجل 28.5 جنيه لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 27 أمس، و34 للبلدى، و39 للرومى، و36 للبط، فيما استقر طبق البيض عند 42 جنيهًا، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة.



وعلى صعيد الأسماك، فقد استقرت عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و27 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.



وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز.