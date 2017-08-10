رئيس جهاز المدينة: غلق جزئي لمدخل الشروق البديل

مدينة الشروق



بدور إبراهيم



أعلن المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه سيتم غلق جزئي للمدخل البديل الواقع بين محطة بنزين وطنية والحديقة الإقليمية بالتنسيق مع إدارة المرور للقيام بأعمال صيانة لخط الصرف الصحي المار بتلك المنطقة وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس وحتى السادسة من صباح غد الجمعة.



وأشار إلى أن الغلق جزئي للاتجاه الداخل من طريق "القاهرة-الإسماعيلية" إلى مدينة الشروق.



وطالب جهاز مدينة الشروق مستخدمي ذلك المدخل بإتباع تعليمات المرور خلال تلك الفترة لإنجاز الأعمال بالسرعة المطلوبة، وأشار إلى أن ذلك لن يؤثر على كفاءة تشغيل المرافق بالمدينة.