56.5 مليون جنيه أرباح المتحدة للإسكان

نمو

المال - خاص



كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة المتحدة للإسكان، عن تحقيقها صافي ربح بلغ 56.5 مليون جنيه، خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل أرباح بقيمة 48.2 مليون جنيه، الفترة المماثلة من 2016، وبنسبة زيادة قدرها 17.2%.



يشار إلى أن أرباح المتحدة للإسكان ارتفعت إلى 72.3 مليون جنيه خلال 2016، وبنسبة نمو قدرها 100%، عن الفترة المقارنة.