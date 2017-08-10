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بورصة وشركات
56.5 مليون جنيه أرباح المتحدة للإسكان
الخميس 10 أغسطس 2017 01:03 م
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المال - خاص
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة المتحدة للإسكان، عن تحقيقها صافي ربح بلغ 56.5 مليون جنيه، خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل أرباح بقيمة 48.2 مليون جنيه، الفترة المماثلة من 2016، وبنسبة زيادة قدرها 17.2%.
يشار إلى أن أرباح المتحدة للإسكان ارتفعت إلى 72.3 مليون جنيه خلال 2016، وبنسبة نمو قدرها 100%، عن الفترة المقارنة.
المتحدة للاسكان والتعمير
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