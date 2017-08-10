استقرار سعر الدولار بداية تعاملات الخميس

بنك يحول 5.4 مليار دولار بطريق الخطأ

هبة حامد



أعلنت أغلب البنوك عن تثبيت سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم، الخميس، باستثناء بنك مصر والذى خفض سعره قرشين، وكذلك بنك المصرف المتحد والذى أعلن عن تخفيض سعر الشراء بقيمة قرشين أيضًا، ليصبح أعلى سعر شراء في نهاية تعاملات الأسبوع 17.75



وخفض بنك مصر سعر الدولار ليصل سعر الشراء 17.74 مقابل 17.76 أمس، وسعر البيع عند 17.84 مقابل 17. 86 أمس.



واستمر سعر الدولار لدى البنك الأهلي وبنك العربي الأفريقي الدولي عند 17.75 للشراء و 17.85 للبيع.



واستقر البنك التجاري الدولي عند سعر 17.75للشراء، 17.85 للبيع.



وانخفض سعر الشراء في بنك قطر الوطني عند 17.70 مقابل 17.75 أمس وسعر البيع عند 17.80 مقابل 17.85 أمس.



وثبت بنك إتش إس بي سي سعر الدولار عند 17.75 للشراء، و 17.85 للبيع.



وثبت بنك الإسكندرية سعر الدولار عند 17.72 للشراء، 17.82 للبيع.



وخفض بنك المصرف المتحد سعر الشراء عند 17.70، مقابل 17.72 أمس، فيما ثبت سعر البيع عند 17.80.